L’escroquerie téléphonique n’a rien de nouveau mais elle reprend de plus belle ces derniers temps. Les malfrats ciblent spécifiquement les seniors en cette fin d’année: quatre cas ont été dénoncés en cinq jours, informe la police cantonale.

Le modus operandi est peu ou prou toujours le même: «les auteurs recherchent des numéros de téléphone reliés à des personnes dont le prénom laisserait supposer qu’elles sont âgées. Ils les appellent et se font passer pour des policiers, demandant tout d’abord de ne surtout pas raccrocher», détaille un communiqué.

Des frais d’hospitalisation ou une caution

«Ils expliquent alors qu’un membre de sa famille a été impliqué dans un accident de la circulation et qu’il est actuellement en détention ou à l’hôpital. Les escrocs informent la victime qu’il est nécessaire de payer ses frais d’hospitalisation ou sa caution en vue de sa libération. Il s’agit souvent de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses et/ou de bijoux de valeur. Lorsque les biens demandés ont été rassemblés, les escrocs et la victime conviennent d’un lieu de remise et procèdent à l’échange.»

«Ces escroqueries provoquent des traumatismes importants pour les victimes et ont des conséquences financières lourdes.» La police genevoise

Ces malfaiteurs profitent des fêtes de fin d’année, période durant laquelle les seniors ont fréquemment de l’argent disponible à domicile, pour les duper. «Ces escroqueries provoquent des traumatismes importants pour les victimes et ont des conséquences financières lourdes.»

Voici que faire

La police profite de l’occasion pour informer qu’elle n’appelle jamais les proches de personnes arrêtées pour demander le versement d’une quelconque caution. Elle recommande de suivre les conseils suivants:

- informez vos proches de l’existence de ce phénomène;

- n’entrez jamais en matière si on vous réclame de l’argent par téléphone;

- raccrochez immédiatement si quelqu’un vous met sous pression;

- ne remettez jamais d’objets de valeur ou de l’argent à des personnes inconnues;

- signalez immédiatement toute situation suspecte à la police en appelant le 117.

