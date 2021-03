Sport et pandémie – Les «Escapades lausannoises» pour se maintenir en forme Les autorités lausannoises proposent au public, jusqu’au 9 avril, deux itinéraires en plein air pour des balades en famille ou des entraînements légers.

Lausanne propose deux escapades en ville audioguidées, dont l’une débute au débarcadère d’Ouchy (archives). KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

La Ville de Lausanne encourage sa population à maintenir une activité physique régulière malgré la pandémie. Elle propose deux parcours audio-guidés tous publics, réunis sous l’appellation «Les Escapades lausannoises». Ils sont accessibles jusqu’au 9 avril.

Le Service des sports a développé deux itinéraires en plein air, La Petite Fugue (6,7km) et La Requinquante (9,5km). Ces deux boucles sont ouvertes à tous et conviennent aussi bien à une balade en famille qu’à un entraînement léger de course à pied, écrit la Ville de Lausanne dans un communiqué.

La «Petite Fugue» démarre à Ouchy pour rejoindre le pavillon thaï, le parc olympique, puis le quartier sous-gare. L’auteur et éditeur de guides de balades lausannoises, Pierre Corajoud, agrémente la boucle de faits marquants sur la Ville de Lausanne.

La «Requiquante» débute au stade de la Pontaise, gagne un terrain de jeux vallonné, ainsi que la tour de Sauvabelin. L’audio-guidage est complété par des imitations réalisées par l’humoriste Yann Lambiel.

Grâce à l’application Runnin’City, ces itinéraires sont accessibles gratuitement et en tout temps. Il suffit de s’inscrire, télécharger l’application, se laisser guider vocalement grâce aux commentaires et profiter du décor.

Ce programme est organisé en collaboration avec les 20 km de Lausanne, la course Lausanne Capitale Olympique, le Marathon de Lausanne et la Christmas Run.

ATS