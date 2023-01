Offensive énergétique – Les éoliennes pourraient profiter d’un puissant coup de vent Après le solaire, l’éolien. Ce lundi, une commission parlementaire débat d’une simplification radicale de la construction des hélices en Suisse. Julien Wicky

À ce jour, il n’y a que 41 éoliennes en Suisse. La loi urgente permettrait d’en ajouter rapidement plus d’une centaine. KEYSTONE/Gaetan Bally

Alors que tous les yeux ne semblent briller que pour les barrages et les parcs solaires alpins, depuis que le parlement fédéral a lancé une vaste offensive urgente sur l’énergie, on aurait pu penser que l’éolien était relégué en fond de liste. Il n’en est rien. Ce lundi, la Commission de l’énergie du Conseil national aura sur sa table un projet de modification de loi visant à simplifier la construction des hélices, plus célèbres en Suisse pour la lenteur des procédures de permis de construire que pour leur efficacité.