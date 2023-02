Effractions à Genève – Les entreprises sont plus touchées par les cambriolages Selon une enquête, les sociétés installées dans le canton ont été une cible privilégiée des voleurs ces quinze dernières années, particulièrement en 2022. Chloé Dethurens

Le rapport entre effractions et entreprises assurées est particulièrement haut à Genève. AXA

Les entreprises genevoises ont été particulièrement visées par les cambrioleurs ces quinze dernières années, par rapport au reste de la Suisse. Selon une étude menée par l’assureur AXA, le rapport entre effractions et sociétés assurées y est le plus élevé (3,72%).

Vaud arrive à la deuxième place de ce classement. Neuchâtel, Soleure, Jura et Bâle-Ville viennent ensuite. Au bas du classement, on retrouve les deux demis cantons d’Appenzell, dont les entreprises ont quatre fois moins de chance de se faire cambrioler par rapport à Genève, relate un communiqué. La moyenne nationale se situe autour des 2.05%.

Objets plutôt qu’argent

L’été et l’automne sont les périodes les plus propices à ces effractions, selon AXA, qui constate une diminution de leur nombre sur le long terme. Mais les cambrioleurs ont été particulièrement actifs en 2022, année de retour à la normale après la période Covid.

L’assurance a ainsi versé 7,8 millions de francs aux victimes, soit une moyenne de 6000 francs par cas. Elle tire le constat que les sinistres coûtent globalement plus cher car les malfrats ont tendance à voler des objets coûteux, comme des outils de chantier, et non plus de l’argent.

L’assurance rappelle que seuls les vols par effraction sont indemnisés; la fermeture des locaux à clé est donc essentielle.

