Étude de la CCIG – Les entreprises pensent développement durable mais agissent peu Les acteurs économiques genevois admettent que cela fait partie de leur responsabilité, mais peu d’entreprises ont effectué un bilan carbone. Eric Budry

Vincent Subilia, son directeur général, souhaite que la Chambre de commerce, d’industrie et des services accompagne les entreprises en matière de durabilité. Magali Girardin

Croissance, bien-être social, développement durable, responsabilité sociale des entreprises. Grâce à une étude mandatée par la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIG) de Genève, on sait un peu mieux ce que les chefs d’entreprise du canton pensent de ces concepts et s’ils les estiment compatibles ou non. La bonne nouvelle, c’est que près de 90% de celles et ceux qui ont répondu à un sondage disent que le développement durable fait partie de leur responsabilité. La mauvaise, c’est que relativement peu agissent en conséquence pour le moment. Elles ne sont ainsi que 13% avoir fait un bilan carbone de leur activité économique.