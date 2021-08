Vaccination et certificats Covid – Les entreprises dispersées face au casse-tête de la 4e vague Faut-il montrer patte blanche à l’entrée du bureau? Les employeurs peuvent-ils exiger le vaccin? En l’absence de directives claires de la Confédération et des cantons, le monde du travail improvise. Ivan Radja

Les règles au sein des entreprises varient fortement d’un secteur à l’autre. KEYSTONE

Le retour sur le lieu de travail se généralise en cette rentrée placée sous le signe de la 4e vague. On bat le rappel des troupes en présentiel, mais on ne veut pas les perdre aussitôt pour cause de maladie ou de quarantaine causées par d’éventuels clusters.

Le patronat s’est clairement positionné ce mercredi en faveur de la vaccination des employés, en «la rendant possible si nécessaire durant les heures de travail», selon les termes de l’Union suisse des arts et métiers (USAM). La Fédération des entreprises romandes (FER) est quant à elle «favorable à la vaccination obligatoire pour certaines catégories de personnel». Pour son secrétaire général Blaise Matthey, «il s’agit de définir les secteurs où cela peut se faire, avec une décision des autorités fondée sur la loi sur les épidémies».