Lutte contre le Covid – À Genève, les entreprises veulent favoriser la vaccination Dans sa campagne de lutte contre le Covid, les autorités auraient-elles sous-estimé les entreprises locales? Entre raisons économiques et sanitaires, certains estiment qu’elles pourraient pourtant jouer un rôle clé dans la sortie de crise. Cécile Denayrouse , Léa Selini

Chacun son tour. Les entreprises se demandent si elles ne pourraient pas aussi jouer un rôle actif dans la campagne de vaccination. KEYSTONE

Entre les tests de dépistage qui pourraient devenir payants au début du mois d’octobre et les 150’000 à 200’000 Genevois qui restent sourds aux sirènes vaccinales, la rentrée s’annonce sportive. Effrayés par le spectre de la 4e vague, les milieux économiques se demandent s’ils ne pourraient pas jouer un rôle plus actif dans la campagne de vaccination menée par le Canton. «La question de la couverture vaccinale n’est pas seulement une thématique de santé publique, c’est aussi un argument économique pour nombre d’employeurs», estime Vincent Subilia, directeur général de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG).