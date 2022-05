Dans la pratique, c’est un grand bazar où l’on rencontre des sociétés sincèrement engagées dans la transition écologique et des opportunistes de la vague verte qui surfent sur l’écoblanchiment (greenwashing) pour collecter l’épargne mondiale à la recherche d’investissements responsables. Bienvenue dans le débat sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), qui départagent de plus en plus les entreprises en plusieurs catégories: les bons élèves, les «peut faire mieux» et les cancres.

À lire aussi Abo Réchauffement planétaire Pourquoi décarboner la planète finance ne suffit pas Les classements peuvent réserver des surprises: Tesla vient de perdre sa place dans le top 10 ESG de l’indice S&P (les 500 plus grandes sociétés mondiales) alors que le pétrolier Exxon vient d’y entrer… Dans un monde réel où 80% de l’économie sont encore fondés sur les énergies fossiles, pas facile de trouver des entreprises qui respectent tous les critères. Même les professionnels de la finance verte éprouvent des difficultés à évaluer les sociétés dans lesquelles ils investissent.

Ainsi, le plus grand fonds mondial (hors caisses de pension), BlackRock, avoue sa perplexité devant les injonctions visant à obliger les sociétés à changer de modèle. Son grand patron, Larry Fink, convaincu par la vague ESG, se met à douter. La star de la finance, qui a soutenu près de la moitié des résolutions d’actionnaires pro-climat devant les assemblées d’actionnaires l’an dernier, avoue maintenant être dans l’incapacité d’appuyer le nombre croissant de résolutions qui ne tiennent pas compte des réalités du monde.

En clair, la transition écologique ne peut pas se faire du jour au lendemain. C’est un processus qui exige des étapes. Mais la pression est énorme. Beaucoup de résolutions exigent une sortie très rapide des énergies fossiles, assortie d’une exclusion des portefeuilles si elle n’est pas exécutée. L’exclusion systématique prônée par les activistes du climat est séduisante. En y réfléchissant un peu, elle apparaît de plus en plus comme une mauvaise solution.

«L’exclusion systématique prônée par les activistes du climat est séduisante. En y réfléchissant un peu, elle apparaît de plus en plus comme une mauvaise solution.»

Essayons de comprendre. Si une caisse de pension, ou vous-même, décide de vendre les actions de la société Total, pour prendre cet exemple, ces dernières devront donc forcément… être rachetées par quelqu’un d’autre. Or il y a tout lieu de croire que cet acheteur ne partagera pas les préoccupations environnementales ou sociales du vendeur! Le poids de la voix que vous pouviez exprimer en tant qu’actionnaire sera de fait annihilé par la décision de sortir du capital de Total.

Pire, si la pression à l’exclusion devient intenable, le management peut décider de sortir de la Bourse; une pratique de plus en plus répandue. Dans ce scénario, la société ne rendra de compte qu’à un petit groupe d’actionnaires totalement dociles, et son activité polluante, elle, se poursuivra dans la plus grande opacité.

Enfin, cette pression peut engendrer des effets pervers. On le constate avec le groupe franco-suisse Holcim. Le géant mondial du ciment vient de céder pour plus de 6,4 milliards de francs suisses ses usines de ciment très sales en Inde, histoire de se concentrer sur des activités plus nobles. Le bilan ESG de Holcim va donc être considérablement bonifié, comme l’ont immédiatement souligné ses responsables.

Or que va-t-il se passer? La «pollution» sera simplement transférée à un tiers et continuera à se produire, tant que la filière du ciment ne sera pas assainie. C’est un jeu à somme nulle, qui donne bonne conscience aux activistes mais ne résout rien. C’est au législateur et non aux actionnaires de décider ce qui est bon ou mauvais pour la planète. Les critères ESG ne sont que des labels indicatifs qui fournissent des munitions aux ONG pour faire pression. Ils n’offrent aucune garantie de résultat. Les entreprises et ceux qui les financent sont devenus des boucs émissaires parfaits pour camoufler l’inaction politique.

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.