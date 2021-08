Épuisés avant la rentrée – Les enseignants placent leur santé au centre des priorités La pandémie a stressé et fatigué les enseignants en Suisse, à tel point que leurs faîtières montent au créneau pour réclamer de meilleures conditions à la veille de la rentrée scolaire.

La protection de la santé des enseignants passe aussi par l’attention portée à leur santé psychique, considèrent les syndicats. Keystone

Les deux organisations faîtières d’enseignants demandent aux autorités de placer en priorité la protection de la santé de toutes les personnes travaillant dans les écoles pour la prochaine année scolaire. Elles préconisent différentes mesures à cette fin.

Ainsi, il ne suffit pas d’ouvrir les fenêtres dans les classes, a estimé lundi Pierre-Alain Porret du Syndicat des enseignants romands (SER) lors d’une conférence de presse organisée lundi avec son homologue alémanique Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). Pour améliorer durablement la qualité de l’air, toutes les salles doivent être équipées d’appareils de mesure du CO2 avant la fin de l’année.

Les autorités doivent en outre répondre à la demande que LCH et SER ont déjà formulée en 2017: former des responsables de la protection de la santé pour les écoles et créer rapidement les postes correspondants dans les établissements.

Ces experts doivent être formés pour remédier avec des propositions constructives aux déficiences en termes de qualité de l’air et de la lumière, d’isolation acoustique ou d’ergonomie, par exemple.

Santé psychique des enseignants

La crise du Covid-19 a stressé et fatigué les enseignants. La protection de la santé passe donc aussi par l’attention portée à leur santé psychique, considèrent les syndicats. Ceci doit également contribuer à augmenter l’attractivité de la profession.

Une formation de qualité ainsi que des salaires et des horaires de travail équitables feront le reste. Ainsi, il sera plus probable que les enseignants restent dans la profession.

Pour les syndicats, il s’agit d’une nécessité urgente compte tenu de la précarité liée à la pénurie: l’été dernier déjà, un tiers des directeurs d’école ont dû pourvoir des postes vacants avec des personnes qui n’étaient que partiellement ou pas du tout qualifiées.

Priorité pour la vaccination

Avec la crise, l’importance systémique de la formation des jeunes devrait en outre être clairement prise en compte. C’est pourquoi il convient d’éviter, dans la mesure du possible, la fermeture des écoles et la mise en quarantaine des enseignants, a précisé Olivier Solioz, vice-président du SER.

Ainsi, LCH et le SER maintiennent leur demande de vaccination prioritaire pour les enseignants, au plus tard lors du prochain rappel des vaccins.

Camps et excursions

La dernière année scolaire n’a pas non plus été ordinaire pour les élèves. Les activités extrascolaires telles que les excursions, les camps scolaires ou les visites de musées ont été largement supprimées.

Pourtant, ces expériences sont non seulement indispensables pour atteindre certains des objectifs des plans d’études, mais aussi pour le développement des enfants et des jeunes.

Il est donc d’autant plus important que les quatre initiatives parlementaires actuellement pendantes au niveau des Chambres fédérales soient acceptées, estiment les syndicats. Elles faciliteraient l’organisation des activités extrascolaires: les entreprises de transports publics devraient être obligées de proposer aux classes des cartes journalières bon marché.

Formation professionnelle

Le processus de choix de formation professionnelle a également été perturbé par la crise. Les jeunes ont eu des difficultés à trouver des stages ou même des apprentissages. De plus, si les entreprises veulent engager les candidats supposés les meilleurs à un stade de plus en plus précoce, cela réduit l’égalité des chances.

Il serait désastreux que les jeunes décident d’une mauvaise profession sous la pression. Au contraire, elles et ils ont besoin de temps et de soutien pour faire un choix de formation équitable. Les entreprises doivent respecter le calendrier convenu.

Transformation numérique

Enfin, la crise a aussi mis en évidence la nécessité de conduire la transformation numérique dans les écoles de manière à ce que les chances soient égales. Pour cela, il faut bien plus que des appareils et des connexions qui fonctionnent, soulignent les syndicats.

Les enseignants de tous les niveaux doivent être préparés par des formations initiales et continues à la gestion de l’apprentissage numérique et analogique. Les écoles doivent aussi disposer de matériel pédagogique actualisé et de l’aide de spécialistes.

ATS

