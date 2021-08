Réactions aux mesures sanitaires de la rentrée scolaire – Les enseignants acceptent le masque sans enthousiasme Les syndicats des divers degrés font contre mauvaise fortune bon cœur. Certains regrettent la stratégie choisie par Genève par rapport à d’autres cantons. Sophie Simon

Un testing régulier aurait par exemple permis de se passer du masque, comme l’a choisi le Jura (Photo JEFF PACHOUD / AFP)

Il n’y a pas de changement majeur dans les mesures sanitaires de la rentrée, pourtant tous les représentants d’enseignants ne les accueillent pas de la même façon.

Pour le syndicat du primaire, le port du masque obligatoire est une déception. «Tant qu’on devra porter des masques, une partie de l’enseignement est entravée si ce n’est péjorée, estime Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise. On peut l’enlever assis, certes, mais la plupart du temps les enseignants sont debout…»

Le côté éphémère de la mesure – les cinq premières semaines de la rentrée seulement – n’est-il pas un soulagement? «Non, il y aura un soulagement le jour où on nous dira qu’on pourra les retirer. Cela discrimine une partie des élèves: pour enseigner la lecture avec un masque, il faut montrer les syllabes avec la bouche. Les élèves qui ont de la difficulté à la base vont avoir encore plus de mal si on touche aux conditions d’apprentissage. Pour l’autorité aussi, il y a beaucoup qui passe par l’expression du visage. Un sourire, c’est important pour rassurer les élèves. Ce langage non verbal est perdu.»