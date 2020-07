Syrie – Les enquêteurs onusiens dénoncent des crimes de guerre à Idleb La Commission d’enquête indépendante de l’ONU sur la Syrie déplore des dizaines d’assauts «emblématiques» ces derniers mois contre des centres de santé, des écoles et des marchés.

Le président de la Commission Paulo Sergio Pinheiro s’est dit «horrifié» face aux violations du droit international humanitaire commises par le gouvernement syrien et des groupes terroristes. KEYSTONE

Des dizaines de crimes de guerre et de possibles crimes contre l’humanité ont été perpétrés dans la région d’Idleb de novembre dernier à début juin, selon les enquêteurs onusiens indépendants. Ceux-ci sont inquiets des effets de la pandémie dans cette zone syrienne.

Le gouvernement avait lancé une campagne pour reprendre cette ville où des millions de personnes étaient déplacées. Ces violences ont poussé un million de civils à fuir Idleb en trois mois, en raison de bombardements indiscriminés, d’arrestations et de cas de torture.

Dans son rapport publié mardi à Genève, la Commission d’enquête indépendante de l’ONU sur la Syrie dénonce des dizaines d’assauts «emblématiques» ces derniers mois contre des centres de santé, des écoles, des marchés ou des maisons. Elle affirme aussi que les déplacements forcés dus aux bombardements menés par les forces progouvernementales peuvent équivaloir à des crimes contre l’humanité.

Le président de la Commission Paulo Sergio Pinheiro s’est dit «horrifié». «Il est clair» que le gouvernement syrien et des groupes terroristes ont violé le droit international humanitaire (DIH) et «les droits des civils syriens», ajoute-t-il.

Toutes les parties sont en cause, y compris les djihadistes du Hayat Tahrir al-Cham (HTS), selon le rapport demandé par le Conseil des droits de l'homme. Celui-ci sera discuté dans une semaine devant l’instance onusienne.

Appel aux pays membres

Le gouvernement, soutenu par l’aviation russe, a détruit des infrastructures civiles et est responsable de centaines de victimes. Dans certains des assauts dénoncés, des bombes à sous-munitions ont été utilisées.

Les forces gouvernementales et HTS ont pillé les maisons des personnes qui ont été déplacées. Le groupe terroriste a aussi détenu, torturé et exécuté des civils aux opinions divergentes. Il a également lancé des bombardements indiscriminés de zones densément peuplées. Peu d’assistance humanitaire peut arriver dans la région contrôlée par ce groupe qui est responsable d’actes équivalant à des «crimes de guerre», affirme une membre de la Commission, Karen AbuZayd.

Les trois enquêteurs sont désormais inquiets de la détérioration de la situation en raison de la pandémie. «Les civils ont besoin d’un accès soutenu et sans entraves à une assistance humanitaire», affirme l’un d’eux, Hanny Megally. Et la Commission appelle encore les parties à ne pas cibler les civils et les États membres de l’ONU à poursuivre les responsables des différents crimes internationaux mentionnés dans le rapport.

( ATS/NXP )