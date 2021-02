Scandales à la RTS – Les enquêtes sur les cas présumés de harcèlement traînent Les experts chargés d’enquêter sur les cas de harcèlement au sein du media public suisse auraient demandé plus de temps pour rendre leur rapport, selon le SonntagsBlick.

Près de 230 personnes ont livré leurs témoignages dans le cadre des enquêtes sur les cas présumés de harcèlement à la RTS. KEYSTONE

Les enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur les cas présumés de harcèlement sexuels à la RTS traînent en longueur, écrit le SonntagsBlick.



Leurs résultats, attendus en février, ont été reportés à avril. Selon le journal, les experts mandatés par la SSR ont demandé plus de temps pour mener leurs investigations et préparer les rapports.



Près de 230 personnes ont livré leurs témoignages dans le cadre de ces enquêtes, précise le porte-parole de la SSR Edi Estermann dans le journal. La RSI a reçu 40 témoignages supplémentaires. Selon le porte-parole, les résultats des enquêtes au Tessin sont attendus pour le deuxième trimestre de l’année.



Le journaliste suisse Darius Rochebin avait été mis en cause dans une enquête du «Temps» l’année dernière pour «comportement déplacé» envers des collègues ou de jeunes stagiaires à la RTS. Il a dû se retirer quelques jours de l’antenne de LCI.

ATS