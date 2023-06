Rescapés de la jungle colombienne – Les enfants récupèrent de manière satisfaisante Les quatre enfants indigènes retrouvés dans la jungle colombienne 40 jours après le crash du petit avion dans lequel ils voyageaient «sont dans un processus de récupération satisfaisant».

Depuis samedi matin, les enfants se trouvent à l’hôpital militaire de Bogota. AFP

Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) ont été retrouvés par des militaires et des indigènes vendredi après-midi dans le sud de la Colombie. Depuis samedi matin, ils se trouvent à l’hôpital militaire de Bogota, où ils sont arrivés dans un «état clinique acceptable».

Après deux jours de soins, «ils sont de très bonne humeur, ils ont colorié et dessiné. Ils aiment parler (…), ils sont très bien disposés», a indiqué lundi Adriana Velasquez, directrice adjointe de l’Institut colombien de protection de la famille (ICBF), dans une vidéo envoyée aux médias.

Sommeil

Les deux sœurs aînées ont enregistré des «pics de fièvre» lundi, tandis que Tien Noriel est «surveillé» en raison d’une «éventuelle contamination» alimentaire, a précisé à W Radio la directrice de l’ICBF, Astrid Caceres. Tien Noriel, le seul garçon de la fratrie, était si faible lorsqu’il a été retrouvé qu’il ne pouvait pas marcher, selon les indigènes qui ont établi le premier contact avec les enfants vendredi.

«Le bébé est toujours en soins intermédiaires, non pas en raison d’un état grave, mais parce qu’il est surveillé de plus près en raison de son âge», a ajouté Astrid Caceres. «Ils ont retrouvé le sommeil, ce qui les a beaucoup aidés», a-t-elle souligné. «L’évolution se déroule comme prévu (…) le pronostic reste de deux à trois semaines d’hospitalisation», a-t-elle indiqué.

Les quatre enfants ont été retrouvés alors qu’ils erraient seuls dans la jungle depuis le crash le 1er mai du petit avion Cessna 206 à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche, tous trois décédés dans l’accident.

AFP

