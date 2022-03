L’invitée - Les enfants ont peur, ils sont sous le choc!

«Nous sommes en permanence sous tension», note Bettina Junker, directrice générale d’Unicef (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) Suisse et Liechtenstein. Nous entendons des témoignages de scènes déchirantes où des pères qui arrivent à la frontière avec femme et enfants les confient aux douaniers et restent eux-mêmes en Ukraine.»

Plus d’un million de personnes en Ukraine ont déjà dû prendre la fuite et la moitié sont des enfants. Si les combats ne faiblissent pas ces prochains jours, des dizaines de milliers de familles pourraient être déplacées, ce qui multiplierait de manière colossale les besoins en matière d’aide humanitaire. Selon l’ONU, 12 millions de personnes supplémentaires pourraient avoir besoin de soutien en Ukraine au cours de ces prochaines semaines, alors que plus de quatre millions de personnes chercheront une protection et de l’aide dans les pays voisins.

«Les enfants doivent pouvoir parler de ce qu’ils vivent» Bettina Junker, Directrice générale Unicef Suisse Liechtenstein

«Les gens ne manquent pas seulement de biens de première nécessité et d’installations sanitaires indispensables, leur souffrance psychique aussi est grande, poursuit Bettina Junker. Les enfants ont peur, ils sont sous le choc, ils se trouvent séparés de leurs pères et ont désespérément besoin de sécurité. L’Unicef dispose à cet effet de 13 équipes mobiles chargées d’offrir aux enfants un soutien psychosocial.»

Ces équipes dédiées à la protection de l’enfant proposent des mesures adaptées aux situations – elles répondent à la violence, aux abus, à la séparation d’avec la famille, à la violence genrée; elles s’occupent de la santé psychique, assurent un soutien psychosocial et encadrent les handicapés. Il faut que les enfants puissent parler de ce qu’ils vivent. La prise en charge psychosociale est aujourd’hui l’une des tâches importantes de l’Unicef.

L’Unicef a 75 ans d’expérience

L’Unicef s’appuie sur 75 ans d’expérience, doit faire face à un nouveau défi désolant. «Ces dernières années, nous avons dû fonctionner comme jamais en mode d’urgence continu, remarque Bettina Junker. Au cours d’une pandémie mondiale, l’Unicef a dû réagir à des situations d’urgence au Yémen, en Inde, en Haïti, au Liban ou en Afghanistan. Et son travail se poursuit inlassablement. La violence extrême que connaît l’escalade du conflit en Ukraine se répercute aussi sur les collaborateurs et collaboratrices de l’Unicef.»

Les voies de transport en Ukraine sont actuellement fortement réduites. Il est donc compliqué d’assurer l’approvisionnement. Il faut en permanence chercher des itinéraires de remplacement pour pouvoir atteindre les gens dans tout le pays et leur procurer des biens humanitaires. L’Unicef intervient aussi à la frontière: en Moldavie, en Pologne, en Roumanie et en Biélorussie, des espaces sécurisés dits «Blue Dot» sont aménagés le long des itinéraires les plus empruntés. Ils proposent des premiers secours aux familles, des lieux sûrs pour les mères et les enfants ainsi que la possibilité d’identifier les enfants non accompagnés et séparés de leurs parents, de leur assurer une protection et de leur permettre de retrouver leurs familles.

L’Ukraine ne se trouve qu’à deux heures et demie de la Suisse à vol d’oiseau. Ceci devrait expliquer en partie la solidarité sans précédent. En outre, beaucoup de gens vivant en Suisse ont de la famille en Ukraine. Il est encourageant de voir comme la population suisse se mobilise dans la rue, manifeste pour la paix ou collecte des dons et essaie, d’une manière ou d’une autre, d’apporter son soutien aux citoyennes et citoyens ukrainiens.

Mélanie Girardet Afficher plus Bureau des médias de l’Unicef

