Premier rapatriement suisse – Les enfants d’un djihadiste vaudois sortis de l’enfer syrien La fille de 4 ans et le fils de 5 ans d’un djihadiste vaudois ont été rapatriés de Syrie vers l’Europe. Mais la Suisse n’y est pour rien. Kurt Pelda , Thomas Knellwolf

Les enfants suisses de l’EI Aïcha et Sabri, alors qu’ils étaient encore dans le camp de Al-Hol, en Syrie. Aujourd’hui, ils sont en sécurité en Belgique. DR

Si leurs parents étaient restés en Europe, Sabri et Aïcha auraient pu avoir un bon départ dans la vie. Mais le petit garçon de 5 ans et sa sœur de 4 ans, dont nous avons modifié les prénoms, ont déjà vécu l’enfer. Car leur père, un Vaudois d’Orbe, est parti faire le djihad en Irak et en Syrie et leur mère, une belgo-marocaine, a également rejoint l’organisation terroriste État islamique (EI).

Voilà pourquoi, en 2016, le petit Sabri* n’est pas né dans le canton de Vaud ou en Belgique, mais à Raqqa, alors capitale de l’EI. Un an plus tard, sa sœur Aïcha* a vu le jour, toujours pendant la guerre en Syrie, alors que le califat proclamé en 2014 était déjà en train de perdre du terrain.