Tournant judiciaire – Les enfants Delon portent plainte, une enquête préliminaire est ouverte Les enfants de l’acteur Alain Delon ont annoncé avoir porté plainte mercredi contre sa «compagne» Hiromi Nollin, notamment pour harcèlement moral.

Alain Delon et son fils Anthony Delon lors de l’enterrement de l’acteur Jean-Paul Belmondo, en septembre 2021. THOMAS COEX/AFP

Une enquête préliminaire a été ouverte jeudi après les plaintes déposées la veille par les enfants de l’acteur Alain Delon à l’encontre de sa dame de compagnie notamment pour des faits de harcèlement moral, a annoncé le parquet de Montargis.

«Après étude de ces plaintes, le parquet de Montargis a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire confiée en cosaisine à la Section de Recherches d’Orléans et à la Brigade de Recherches de Montargis», a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux.

Mercredi, le parquet a été «destinataire de deux plaintes de la famille Delon» à l’encontre d’une femme désignée comme la «femme de compagnie» du monstre sacré du cinéma, âgé de 87 ans, a-t-il ajouté.

La première plainte, datée de mardi et remise par le conseil des trois enfants d’Alain Delon, vise des faits de «harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale», selon le magistrat.

Les enfants y dénoncent «l’attitude dénigrante et agressive» de cette femme à l’encontre d’Alain Delon et de ses enfants, ainsi que «ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci et les coups portés au chien d’Alain Delon». «Par déclaration signée et jointe à la plainte, il était indiqué qu’Alain Delon s’associait à celle-ci», selon le communiqué.

Une seconde plainte a été déposée lundi par le fils aîné, Anthony Delon, dans un commissariat parisien, visant elle aussi cette dame de compagnie pour des faits de «harcèlement moral, violence sur personne vulnérable, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal».

Manœuvres et menaces

L’avocat des enfants Delon, Christophe Ayela, avait indiqué mercredi dans un communiqué que «depuis l’accident cardiovasculaire de monsieur Alain Delon intervenu en 2019», cette femme «qui s’est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l’égard de ses enfants». Elle «n’a de cesse d’isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces», selon le conseil.

Dans un communiqué diffusé mercredi Anthony Delon estime que la situation en deux ans a pris «de telles proportions» que son père a demandé lui-même par écrit à sa dame de compagnie qu’elle quitte sa résidence de Douchy.

Icône du septième art, avec des films comme «Le guépard», «La piscine» et «Le samouraï», Alain Delon s’est fait rarissime au cinéma depuis la fin des années 90. Il était revenu goûter aux lumières du tapis rouge à Cannes en 2019 pour recevoir une Palme d’or d’honneur.

AFP

