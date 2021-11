La rédaction – Les enfants de William Wallace veulent revoter

À Edimbourg, il n’y a qu’un drapeau qui flotte aux fenêtres, dans les vitrines des magasins, à l’entrée des pubs. Il est bleu azur avec une large croix blanche. Ici, vous ne trouverez (presque) pas l’Union Flag, qui est à l’origine composé de trois drapeaux superposés, celui de l’Angleterre, de l’Irlande et de l’Écosse justement. C’est donc une étoffe bleue à croix blanche que la vendeuse de l’échoppe de souvenirs au pied du château tend au couple de touristes français devant moi, qui hésite encore entre une tasse ou un aimant de frigo. Bleu et blancs eux aussi.

Français, Allemands ou Espagnols, les voyageurs internationaux se pressent à nouveau dans le monument historique qui surplombe la capitale. Ils s’agglutinent dans la salle des trésors de la couronne. Leur retour après des mois de pandémie coïncide avec la fièvre acheteuse avant les Fêtes et laisse espérer un début de reprise en cette fin d’année. Il relance aussi le débat sur l’indépendance, débat qui n’avait jamais disparu, il faut bien l’avouer. Même si pour et contre sont au coude-à-coude dans les derniers sondages, beaucoup ici n’ont pas digéré le Brexit, contre lequel ont voté 60% des Écossais. Après le référendum de 2014, ils demandent donc un nouveau vote, alors que Londres s’y refuse obstinément.

«Peu importe si c’est un saut dans le vide que propose à ses compatriotes la première ministre indépendantiste: c’est une affaire de patriotisme.»

Revoter, c’est ce que veut aussi Keeley, avec qui je prends un verre, venant de quitter Glasgow et sa COP26. La vie de Keeley n’est pas facile. Mère célibataire, elle vient d’abandonner son poste d’infirmière auxiliaire, épuisée par la crise du Covid et parce qu’elle était payée une misère. Elle est originaire de Glenrothes, à une cinquantaine de kilomètres au nord d’Edimbourg, ancienne cité du charbon, avec son lot de chômage et d’habitants à l’aide sociale.

Et pourtant, l’indépendance, elle y croit dur comme fer. «Nicola Sturgeon parle pour nous.» Peu importe si c’est un saut dans le vide que propose à ses compatriotes la première ministre indépendantiste, avec tant d’incertitudes politiques et économiques que la place manque ici pour en faire le tour: c’est une affaire de patriotisme, résume Keeley.

Une fierté évidente

Et en cela, elle a raison. Cela saute aux yeux de tout étranger qui se promène dans les ruelles au charme moyenâgeux. Du joueur de cornemuse, qui pose en souriant avec un passant pour un énième selfie, au patron de café qui nous interpelle avec son accent rocailleux, tous portent en eux cette fierté évidente d’être Écossais. Je dirais même, avec emphase, la grandeur d’une nation marquée par des siècles de guerres d’indépendance, dont la statue de son héros William Wallace garde encore aujourd’hui l’entrée du château.

Ce patriotisme, Boris Johnson n’en a peut-être jamais vraiment pris la mesure, comme le porte à croire sa dernière gaffe, largement moquée par les médias écossais. Il y a deux jours, interrogé sur le bilan de la COP26 à Glasgow, il s’est félicité de sa participation au sommet à… Edimbourg.

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement.

