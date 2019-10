Les enfants créent leur musée au MEG

Son souhait? «Pouvoire plus toucher les obgets!» D’une écriture à l’orthographe perfectible, mais avec le cœur, l’un des jeunes participants au camp MuseomixKids a inscrit sur l’une des vitrines du MEG, tout près de la porte d’entrée, son envie par rapport au Musée d’ethnographie de Genève. D’autres enfants l’ont imité, listant différentes suggestions susceptibles de rendre les lieux plus attractifs. En vrac: «faire un coin jeu», «une petite jungle», «mettre une carte du monde à côté des objets pour voir où ils ont été trouvés», «rigoler», «explorer»…

Entourés d’experts

Autant de suggestions émanant d’un petit groupe d’une vingtaine de minots, âgés de 8 à 12 ans. Depuis lundi et jusqu’à vendredi, ces garçons et ces filles réinventent le musée de demain. Entourés d’experts variés, ils créent différents projets en jouant et en expérimentant. Leurs prototypes, réalisés aussi bien avec des matériaux classiques (papier, ciseaux, colle) qu’avec de nouvelles technologies (imprimante 3D, machine à coder, découpeuse laser) sont à découvrir ce week-end lors d’une exposition présentant les travaux réalisés durant la semaine.

«Dès l’ouverture du MEG en 2014, nous avons porté un grand intérêt aux enfants. On n’a pas cessé d’expérimenter des offres à leur intention», relève Mauricio Estrada Muñoz, responsable de l’unité public au sein du grand musée genevois. Choyés, les kids apprécient ce que le MEG leur propose. Mais cela n’empêche pas le sens critique. «En se mettant à l’écoute de leurs envies, cela nous oblige à réfléchir différemment», poursuit notre interlocuteur. «Un premier constat se dégage: pour les petits, les espaces du MEG ne sont pas assez accueillants.» Plusieurs gosses ont notamment suggéré d’ajouter des poufs dans le foyer, vaste espace plutôt austère, au gros potentiel d’aménagement.

Histoire d’effectuer un premier tour des thématiques à développer, cinq enfants et cinq adultes se sont réunis dans le musée le 30 janvier. Ils ont pris note des idées qui leur venaient durant la visite. «Plusieurs des participants estimaient que l’exposition permanente pouvait être mieux mise en valeur.» Le jardin du MEG, lui, reste très apprécié. Mais les enfants aimeraient qu’il devienne davantage un lieu de détente adapté à leurs goûts. Certaines pistes ont été évoquées. Parmi celles-ci, ajouter un coin pour dessiner, ainsi qu’une cabane perchée.

Plus d’interactivité

«Moi, j’ai mis un post-it pour qu’il y ait davantage de plantes», indique Rayan, 9 ans, très motivé par l’idée de «trouver comment améliorer le musée». Dans une grande salle au sous-sol, d’autres enfants s’activent. «On réalise des œuvres en plastique recyclé pour montrer que ce n’est pas bien de polluer», explique Elsa, 9 ans. «Ce qui ressort de ces quelques jours, c’est que les enfants souhaitent plus d’interactivité», conclut Jehanne Zaki, coordinatrice de Museomixkids. «Ils veulent vivre une expérience.» Et pour cela, le MEG a plus d’un atout dans son jeu.

MuseomixKids, exposition des prototypes sa 26 et di 27 octobre. MEG, boulevard Carl-Vogt 65. Vernissage ve 25 oct. à 18 h.