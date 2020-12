Cadeaux de Noël – Les enfants aussi ont droit à leurs beaux livres La preuve en trois exemples à feuilleter dès 18 mois, 5 ans et 8 ans. Caroline Rieder

L’univers enchanté d’Albertine

Lauréate du prix Andersen 2020, le «Prix Nobel» de l’illustration jeunesse, la Genevoise Albertine enchante à chaque fois par son style inimitable. Qu’elle esquisse de délicieuses histoires en duo avec Germano Zullo à la plume, ou dans un album sans texte comme «Séraphine, l’anniversaire» (Éd. La Joie de lire, 16 p., env. 25 fr.)

On retrouve son univers coloré, inventif et malicieux, comme autant de clins d’œil adressés aux enfants. Indiqué dès 18 mois, le grand volume cartonné happera à coup sûr les plus grands, à la découverte de la fête de Séraphine, qu’elle célèbre avec des invités tous plus farfelus les uns que les autres.

L’ouvrage peut se pratiquer comme un cherche-et-trouve, en quête des personnages dessinés en quatrième de couverture, mais invite aussi à se perdre dans les multiples détails de cet univers onirique.

Catalyseur à histoires



Lire des histoires, c’est chouette. Participer à leur élaboration aussi. Le livre-jeu «Les histoires les plus courtes du monde» (Éd. Helvetiq, env. 29 fr.) offre, dès 5 ans, une rampe de lancement ludique vers l’imaginaire. Dans un coffret, 48 cartes affichent d’un côté des illustrations de la Suissesse Mattea Gianotti, de l’autre des textes des Hongrois Janos Lackfi et Tamás Ijjas.

On y croise un capitaine de bateau, une princesse, un poisson-lune, même un robot-mixeur. Il suffit de combiner les textes, avec ou sans images, puis de découvrir le récit. Des jeux sont aussi proposés, pour rivaliser d’imagination, affûter sa mémoire ou s’essayer au théâtre. Inventivité garantie!

La Suisse au féminin

Le Genevois Olivier May retrace dans «La Suisse en 15 femmes» (Ed. Auzou, 144 p., 25 fr.), le parcours de personnages féminins d’exception, de la préhistoire à l’époque actuelle. Y figurent la lettrée Madame de Staël, l’auteure de «Heidi» Johanna Spyri, la féministe Emilie Gourd, la baroudeuse Ella Maillart et Ruth Dreifuss, première présidente de la Confédération.

L’ouvrage, à découvrir dès 8 ans, met aussi en lumière des destinées moins connues, comme Festilla, princesse gallo-romaine d’Avenches, qui semble être restée célibataire, fait rarissime au 1er siècle après J.-C. Ou la Vaudoise Henriette Favez, qui s’est fait passer pour un homme pour exercer comme chirurgienne suisse à Cuba en 1820.