Suisse – Les employés de PostFinance auront droit à leur temps libre Une nouvelle convention collective de travail permet au personnel de l’organisme financier de ne plus être sollicité pendant son temps de congé grâce à un «droit de non-disponibilité».

La nouvelle CCT de PostFinance permettra d’améliorer les conditions de travail de près de 2500 collaborateurs à partir du 1er janvier 2021, selon syndicom. KEYSTONE

Les employés de PostFinance SA ont une nouvelle convention collective de travail (CCT). Y est notamment inscrit le «droit de non-disponibilité», qui permet au personnel de ne plus être sollicité par l’employeur pendant son temps libre.

Les employés de PostFinance seront embauchés dans le cadre de cette nouvelle CCT à compter du 1er janvier 2021, précise syndicom dans un communiqué publié lundi.

Tous les organes compétents des partenaires sociaux ont approuvé le résultat des négociations, ajoute le syndicat, qui a mené les négociations avec PostFinance. Cela permettra d’améliorer les conditions de travail d’environ trois quarts des quelque 3500 collaborateurs de PostFinance employés dans le cadre de la CCT.

Séparer vie privée et professionnelle

Le sentiment d’être constamment disponible est très stressant pour les collaborateurs de PostFinance, qui se sont exprimés dans les sondages correspondants, note syndicom. Le «droit de non-disponibilité» est donc une nouveauté importante.

Il accorde au personnel le droit de ne plus avoir à recevoir d’appels et de messages de l’employeur pendant son temps libre. Un tel droit permet une séparation plus nette de la vie privée et professionnelle.

Les employés à temps partiel pourront eux désormais définir des jours de congé fixes, ce qui augmente considérablement la possibilité de planifier des activités familiales et de loisirs.

Prime de fidélité

La nouvelle CCT apporte aussi plus de considération aux employés de longue date, ce qui se traduit par le doublement de la prime de fidélité à partir de 20 ans de service et par l’octroi de deux semaines de vacances supplémentaires tous les cinq ans. Syndicom se réjouit de ce résultat, car cette demande était l’une des principales revendications des membres du syndicat.

De plus, syndicom a pu s’assurer que le syndicat pouvait avoir son mot à dire dans l’introduction ou l’abolition des systèmes de rémunération variables.

( ATS/NXP )