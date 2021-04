Travail durant la pandémie – Les employés de Migros veulent un salaire plus élevé Une journée d’action est organisée mercredi pour mettre en avant le travail difficile réalisé durant la crise du coronavirus.

Après avoir travaillé dur pendant la pandémie, les employés de Migros ont droit à une augmentation de salaire et une convention collective de travail (CCT) pour tout le personnel. C’est ce qu’ils ont demandé mercredi lors d’une journée d’action soutenue par le syndicat Unia.

Migros a récolté les fruits du travail accompli par son personnel durant la pandémie: en 2020, son bénéfice a nettement progressé, note le syndicat. En plus, les employés ont accompli cet exploit avec toujours moins d’effectifs. L’an dernier, quelque 1500 postes ont en effet été supprimés dans les coopératives.

Pourtant, les salaires progressent moins qu’ailleurs, le travail est toujours plus stressant et toujours moins de personnes sont protégées par la convention collective de Migros. La «prime Covid» accordée ne correspond en outre ni aux efforts déployés par le personnel ni au chiffre d’affaires enregistré par Migros.

100% du salaire en cas de RHT

Outre de meilleurs salaires et une CCT «de qualité» pour tous, Unia réclame aussi 100% du salaire en cas de RHT, ainsi que l’arrêt de l’externalisation des services et des licenciements.

À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, Unia était présente mercredi dans environ 50 filiales Migros dans toute la Suisse. Elle a distribué des crèmes pour les mains au personnel avec le slogan: «Nous voulons plus que des améliorations cosmétiques!» et invité les clients à se solidariser en ligne avec les revendications des employés.

