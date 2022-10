Négociations salariales – Les employés de l’horlogerie veulent leur part de la croissance Les augmentations obtenues par les employés de Swissport ou de Swiss encouragent le syndicat Unia à négocier des hausses de salaires pour l’ensemble de la branche. Ivan Radja

Les salariés de l’horlogerie sont soumis à des cadences infernales et méritent que leurs salaires soient revus à la hausse, estime le syndicat Unia. KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

L’horlogerie suisse vole de records en records. En septembre, ce sont 2,2 milliards de francs d’exportations qui ont été réalisés, soit une progression de 19% par rapport au même mois de 2021. Le total cumulé depuis janvier est déjà de 18,1 milliards, 12,6% de mieux que l’an passé à pareille époque, ce qui laisse augurer un net dépassement des 22,3 milliards de l’exercice 2021. Qui, déjà, battaient de loin l’année 2019 (+2,7%), et coiffaient même au poteau le fameux millésime de tous les records, avec 0,2% de plus qu’en 2014. N’en jetez plus, le rebond post-Covid a propulsé les montres suisses à des niveaux jamais atteints.