Débat – Les emplois d’avenir nécessitent un autre type de compétences Tenu au BFM, l’Open des décideurs a organisé un débat sur l’employabilité après la crise et les nouveaux métiers. Marc Bretton

L’Open des décideurs s’est penché sur la meilleure façon d’affronter les défis des emplois de demain. IRINA POPA

L’emploi de demain? L’Open des décideurs, qui tenait jeudi sa 25e édition au BFM, a abordé la question lors d’un débat animé par la «Tribune de Genève». Parmi les orateurs, la conseillère d’État chargée de l’Économie et de l’Emploi, Fabienne Fischer, Giovanni Ferro-Luzzi, professeur à l’Université de Genève et à la HES, Christian Scharff, partenaire chez Pricewaterhouse Coopers Luxembourg, et le comédien Jean-Michel Mattei.

C’est le professeur qui pose le décor devant un public nombreux. Durant la crise, des tendances lourdes se sont accélérées, comme le recours au télétravail, qui fait planer des menaces sur l’emploi, ne serait-ce qu’en augmentant la taille du cercle géographique du recrutement possible. À cela s’ajoutent la numérisation et la robotisation. Combien d’emplois sont-ils menacés? Dix-huit pour cent, explique le professeur, en particulier ceux nécessitant une activité physique réduite, pouvant être détachés de la production, requérant peu d’autonomie. À Genève, ce sont désormais des piliers du tertiaire, comme la banque, l’assurance, l’administration ou l’éducation, qui sont concernés.