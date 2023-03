Football – Les «émotions» de Zeki Amdouni Buteur chez lui à Genève, l’attaquant de 22 ans a contribué au succès 3-0 de la Suisse contre Israël mardi. Valentin Schnorhk Genève

Zeki Amdouni marque le 2-0 pour la Suisse, son deuxième but sous le maillot national. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

C’est la sincérité d’un garçon de 22 ans qui sait mieux que personne que tout peut aller vite en football. Zeki Amdouni a pris l’habitude de franchir les étapes, et de réaliser qu’il est toujours possible de faire mieux. Mais à chaque fois, cela doit faire quelque chose. Alors, le Genevois doit revenir sur l’instant, sur cette victoire 3-0 contre Israël, mais surtout sur ce qui est déjà son deuxième but en équipe de Suisse, après celui de samedi contre la Biélorussie.

«Faire partie pour la première fois du onze, c’est quelque chose dont je peux me servir pour la suite. Même si je pense que la hiérarchie devant reste la même» Zeki Amdouni

Sauf que, cette fois-ci, Amdouni fêtait aussi sa première titularisation en équipe nationale. Il ne la sut que deux heures avant le match. «Comment dire… C’est quelque chose d’énorme», peinait-il à lâcher. Avant de réaliser, un petit peu: «En plus, il y a aussi le fait de marquer au Stade de Genève, ce que je n’avais jamais fait, c’est plein d’émotions.» Trois sélections, deux buts, voilà l’ancien joueur d’Étoile Carouge, Stade-Lausanne-Ouchy ou du Lausanne-Sport parfaitement lancé dans sa carrière internationale.

«Je m’adapte»

Alors, il peut parler comme un international, un membre à part entière de l’équipe de Suisse. «Je retiendrai de ce rassemblement ces deux victoires, avec aucun but encaissé, cela montre que nous sommes les favoris du groupe, se satisfait le Genevois. Faire partie pour la première fois du onze, c’est quelque chose dont je peux me servir pour la suite. Même si je pense que la hiérarchie devant reste la même. Après, j’ai joué à droite aujourd’hui, et je jouerai toujours où le coach me demandera. Je m’adapte.»

Et plutôt bien. Tiens, c’est son positionnement sur l’aile qui a permis d’ouvrir le score, après avoir reçu une passe de Denis Zakaria à l’intérieur du jeu. «J’ai essayé d’être disponible entre les lignes, parce que ce n’était pas forcément simple de recevoir le ballon en étant sur les côtés, décrit-il. Puis, je me suis tourné et j’ai vu qu’il y avait Remo Freuler dans l’axe, qui pouvait la mettre à Vargas. C’était un mouvement travaillé.» Le deuxième, en revanche, c’est l’instinct de buteur qui a parlé: «Je la sens bien: j’ai donc suivi l’action jusqu’à la fin.» Pour cette fois voir son propre nom s’afficher sur l’écran géant du stade. Il en restera bien des souvenirs.

