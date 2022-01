Yémen – Les Émirats arabes unis affirment avoir intercepté un missile houthi Pour la troisième fois depuis le mois de janvier, les Émirats, qui appartiennent à la coalition dirigée par Ryad, ont affirmé avoir intercepté et détruit un missile envoyé par les rebelles yéménites houthis.

Image d’archive AFP

Les Émirats arabes unis ont affirmé lundi avoir intercepté un missile balistique lancé par les rebelles yéménites houthis, qui n’a pas fait de victimes.

Il s’agit de la troisième attaque similaire depuis le début du mois.

«Les défenses antiaériennes ont intercepté et détruit un missile balistique lancé par les terroristes houthis visant notre pays», a affirmé le ministère émirati de la Défense dans un communiqué. Il a précisé que les débris du missile étaient tombés dans une zone non peuplée et qu’aucune victime n’était à déplorer.

Multiples opérations

Le 17 janvier, une attaque de drones et de missiles avait fait trois morts à Abou Dhabi, l’un des sept émirats de la fédération, et le 24 janvier, deux tirs de missiles balistiques avaient été interceptés par les forces américaines basées dans la capitale émiratie.

Les Houthis ont mené de multiples opérations contre l’Arabie saoudite, mais l’attaque du 17 janvier contre Abou Dhabi était la première reconnue par les Émirats à l’intérieur de leurs frontières. Elle a été suivie par une série de frappes aériennes de la coalition au Yémen et par des offensives au sol des forces gouvernementales contre les rebelles houthis.

Les Émirats font partie d’une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite qui soutient depuis 2015 le gouvernement du Yémen contre les Houthis soutenus par l’Iran. Les Émirats ont retiré leurs troupes du Yémen en 2019 mais restent un acteur influent dans le conflit.

AFP

