Aménagement en Ville de Genève – Les élus s’activent pour rénover Rive sans parking Après un refus net en votation municipale, une motion est lancée au Grand Conseil pour piétonniser le quartier. Marc Moulin

La piétonnisation du rond-point de Rive et de la rue Pierre Fatio, telle qu’elle avait été imaginée, en image de synthèse, dans le projet Clé-de-Rive, rejeté en votation après une campagne axée contre le parking souterrain qui était projeté. TDG

Après un refus net du projet Clé-de-Rive dans les urnes, le secteur croupira-t-il longtemps dans son délabrement unanimement déploré? Des initiatives émergent pour ne pas rester sur cet échec. À gauche surtout, on veut débarrasser le quartier du trafic, mais sans créer de parking souterrain, Clé-de-Rive ayant été défait à 64% en votation communale le 7 mars. Et on espère séduire à droite.

Si la votation était municipale, le débat gagne le plan cantonal, presque omnipotent en matière de mobilité. Le député Sylvain Thévoz vient de lancer au Grand Conseil un projet de motion pour lequel ce socialiste espère un large appui. Le texte, s’il rallie la majorité du Législatif, donnerait mandat au gouvernement de «concrétiser au plus vite tout ou partie du nouveau schéma de circulation qui était sous-jacent au projet Clé-de-Rive, et qui avait donc l’approbation de l’Office cantonal des transports». Il s’agirait en particulier de sortir les voitures du rond-point de Rive et de la rue Pierre-Fatio - qui accueillerait l’actuel marché du boulevard Helvétique – et de rendre piétonnes un maximum d’artères adjacentes (rues du Port, du Prince et de la Tour Maîtresse).