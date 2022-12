Musée d’art et d’histoire – Les élus de la Ville sceptiques face à l’extension du MAH Alors que les magistrats Verts affichent leurs divisions, le projet de rénovation reçoit un accueil mitigé des autres partis. Rachad Armanios

Le Conseil administratif demande au Conseil municipal un crédit d’études de 19,9 millions de francs pour étudier un nouveau projet de rénovation et d’extension du Musée d’art et d’histoire. ENRICO GASTALDELLO/AZZURROMATTO

Malaise chez les Verts. Leur conseillère administrative, Frédérique Perler, soutient la rénovation et l’extension du Musée d’art et d’histoire (MAH), dont le Conseil administratif a présenté un projet de crédit d’études jeudi passé. Mais son collègue et camarade de parti Alfonso Gomez est contre ce «projet d’un autre temps», a-t-il révélé le lendemain dans la «Tribune de Genève».