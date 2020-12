Instruction publique – Les élèves fragiles moins armés pour l’école à distance Un rapport du SRED sur les formations préqualifiantes met en lumière l’importance de l’autonomie pour l’apprentissage en ligne. Sophie Simon

Le peu de décrochages d’élèves durant l’année scolaire 2019-2020 pourrait s’expliquer par la fermeture des établissement qui aurait « rendu inutiles ou masqué» les désinscriptions. Keystone

Le Service de la recherche en éducation (SRED) avait déjà enquêté sur l’école à la maison durant la crise sanitaire. Il s’est cette fois penché sur l’école à distance dans un cadre plus précis: celui des jeunes, entre 15 et 18 ans pour l’essentiel, qui, à la sortie du Cycle d’orientation, ont du mal à intégrer une formation de niveau secondaire II et à s’y maintenir jusqu’au diplôme. Ces élèves aux compétences scolaires fragiles appartiennent à ce qu’on appelle des «dispositifs de préqualification», par exemple des classes préparatoires, des modules de remobilisation vers l’apprentissage, des stages multiples, etc. Ils étaient 1250 l’an dernier, et représentent 6% de l’effectif du secondaire II.