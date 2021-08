Rentrée scolaire – Les élèves devront porter le masque en classe Cette obligation pourrait être levée après cinq semaines au Cycle. En crèche, plus besoin d’être masqué face aux enfants. Aurélie Toninato

De nouvelles mesures sanitaires vont entrer en vigueur dans les établissements scolaires. ©Enrico Gastaldello

Le retour à l’école se fera masqué pour les élèves et les enseignants. Le Département de l’instruction publique (DIP) et le service du médecin cantonal ont dévoilé mardi les conditions de la rentrée scolaire, le 30 août, qui se veulent «les moins restrictives possibles afin de réduire l’impact négatif sur l’enseignement» malgré un contexte sanitaire encore instable. Ainsi, la plupart des mesures de la précédente année scolaire restent en vigueur, entre masque, hygiène des mains et nettoyage des surfaces. Un relatif statu quo donc alors que d’autres cantons vont plus loin: vaccination mobile, capteurs de CO 2 , dépistage systématique. Le point sur la stratégie genevoise.