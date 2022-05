Les élèves du Cycle des Coudriers, près de Balexert, ont le droit à un pont de l’Ascension officieux. Tous sont libérés ce vendredi 27 mai.

«Quand mon fils m’a annoncé ça, j’étais très surprise, raconte Sandra*, maman d’un élève en 9e année. J’ai pensé que c’était à cause de l’entrée en vigueur du nouveau calendrier scolaire mais après vérifications, j’ai vu que le pont ne sera férié qu’en 2023 (ndlr: dès cet été, la pause estivale sera réduite de huit à sept semaines et ces jours sont compensés dès 2023 par un allongement des vacances de Pâques et le vendredi de congé après l’Ascension).»