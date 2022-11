GETTY IMAGES

Genève, 27 octobre

Étant «le Genevois» concerné par l’arrêté du Tribunal fédéral relatif aux efoils (planches de surf à moteur électrique) et dont la presse locale s’est emparée, j’aimerais donner un éclairage sur certains éléments saillants de ce dossier qui manquent totalement dans les publications faites à ce jour.

Le point-clé est que les efoils sont considérés par nos autorités comme des bateaux de plaisance définis par une norme européenne (ISO12217).La réalité est qu’il s’agit d’hydroptères aux spécificités telles que l’introduction d’une classe spécifique de véhicule nautique dans la loi française de navigation a été nécessaire. Nos autorités ne reconnaissent pas ce point et préfèrent continuer de les considérer comme «bateaux de plaisance», bien qu’ils soient exclus en préambule de ladite norme… Vient ensuite l’argument que toute embarcation de longueur inférieure à 2 m 50 (donc les efoils) ne peut être motorisée car elle n’est en fait plus un bateau, vous suivez?

Le camouflet au raisonnement cartésien continue avec le fait que dans sa réponse le TF remet en cause la légalité de la démarche française d’avoir créé une classe de véhicule nautique adaptée. Une belle réussite d’harmonisation franco-suisse des lois de navigation sur le Léman qui devrait être la norme depuis juillet 2019. Bref, la morale de cette histoire est celle de la fable du pot de terre contre le pot de fer, en y ajoutant la notion de masse critique. En absence de masse critique de personnes concernées, la raison d’État (Office fédéral des transports et Association des services cantonaux de navigation) prime sur toute forme de réflexion et les sanctions sont la norme.

En présence de masse critique suffisante (trottinettes électriques par exemple) et passé la période initiale d’impunité en raison du débordement de nos autorités par le nombre, les adaptations légales à la hussarde fusent.

On savait notre justice aveugle, ce cas montre qu’elle est également sourde et réfractaire aux adaptations pertinentes lorsque seule une minorité est concernée.

Nicolas Vuilleumier

