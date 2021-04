Manifs et Covid-19 – Les effusions de joie à Moutier ne font pas exploser les cas Deux semaines après la déferlante populaire, les contaminations tant redoutées n’ont pas eu lieu. Comment est-ce possible? Sébastien Jubin

Le 28 mars dernier, la place de la Gare, à Moutier, était remplie comme un œuf, à l’annonce des résultats sur l’appartenance de la ville. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La liesse populaire, les embrassades et les chants à tue-tête main dans la main paraissent loin derrière. Et l’inquiétude qui est survenue juste après aussi. Quinze jours après le vote historique de Moutier (BE) pour son rattachement au Jura et le rassemblement festif qui a suivi jusque tard dans la nuit, force est de constater qu’il n’y a pas eu de flambée de cas de Covid-19.

Ces images de milliers de personnes célébrant la victoire projurassienne ont fait le tour de la Suisse après le 28 mars. Et ont fait craindre le pire: le développement de foyers de contamination. Après la période d’incubation, qu’en est-il vraiment? Rien, ou si peu.