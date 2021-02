Renens et Prilly – Les effets secondaires du gel des projets CFF Infrastructures tronquées, emplois menacés: la suspension de Malley Gare et Quai Ouest crée une situation «inenvisageable» pour les Villes. Chloé Banerjee-Din

Sur deux immeubles de plusieurs étages projetés par les CFF à la gare de Renens, un seul (celui de gauche) a été construit. La construction du deuxième (à gauche du bâtiment de la gare) est suspendue par la décision des CFF. CFF (image de synthèse)

Attendre cinq ans pour que les projets Malley-Gare et Quai Ouest redémarrent: les Communes de Renens et de Prilly peuvent-elles vivre avec le scénario annoncé par les CFF le 26 janvier dernier? «Pour nous, ce n’est ni pertinent ni envisageable», tranche Jean-François Clément. Cette semaine, le syndic de Renens a entrepris de détailler pourquoi dans un courrier envoyé à plusieurs députés et parlementaires fédéraux, de concert avec le syndic de Prilly, Alain Gillièron, et Tinetta Maystre, municipale renanaise chargée de l’urbanisme.

Infrastructures tronquées