OMS – «Les effets du Covid se feront sentir pendant des décennies» Le comité d’urgence de l’OMS, qui s’est réuni vendredi à Genève pour la quatrième fois depuis janvier, évoque une crise sanitaire «comme on n’en voit qu'une par siècle».

Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a défendu le bilan de l’institution vendredi. KEYSTONE

Six mois après avoir décrété l'urgence mondiale, le Comité d'urgence de l'OMS s'est réuni vendredi pour la 4e fois afin de réévaluer la pandémie de Covid-19. Une pandémie «dont les effets se feront sentir pendant des décennies», selon le patron de l'organisation.

Composé d'une vingtaine de membres et conseillers, le Comité peut proposer de nouvelles recommandations ou en amender certaines, même s'il ne fait guère de doute que l'urgence internationale sera maintenue, alors que la pandémie a touché plus de 17 millions de personnes et fait plus de 660'000 morts.

«Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n’en voit qu'une par siècle, et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir», a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus à l'ouverture de la réunion.

Lorsque l'OMS a décrété l'alerte mondiale le 30 janvier, il y avait moins de cent cas hors de Chine, et pas de morts en dehors de ce pays, a-t-il rappelé, en défendant le bilan de l'institution.

Critiquée

L'OMS a été vivement critiquée pour avoir tardé à décréter cet état d'urgence, alors que le coronavirus avait été signalé pour la première fois fin décembre en Chine. Les Etats-Unis l'ont accusée d'être une «marionnette» aux mains de la Chine, voire d'avoir été «achetée» par Pékin, et ont officiellement entamé en juillet leur retrait de l'institution.

L'OMS a également été critiquée pour des recommandations jugées tardives ou contradictoires, notamment sur le port du masque, ou les modes de transmission du virus.

«Notre organisation a réagi immédiatement, nous avons mobilisé toutes nos forces pour agir et informer», avait martelé la responsable technique de la cellule de gestion de la pandémie Maria Van Kerkhove, lors d'une conférence de presse jeudi soir.

Le Dr Michael Ryan, responsable des situations d'urgence à l'OMS, a toutefois admis avoir été «surpris» par la «lenteur» de réaction de certains pays aux systèmes de santé jugés solides. «Nous avons peut-être préjugé de l'efficacité de ces systèmes», a-t-il dit.

( ATS/NXP )