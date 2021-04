Finances publiques cantonales – «Les effets de la crise ne se sont pas encore fait sentir» Les recettes fiscales élevées ont permis d’enregistrer des résultats supérieurs aux attentes dans la plupart des cantons en 2020 et ce malgré la pandémie. Mais 2021 s’annonce moins réjouissante. Benjamin Pillard

Tout indique que les coûts de la pandémie seront plus élevés cette année qu’en 2020, selon Georges Godel, vice-président de la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Keystone / Anthony Anex

Bien que six cantons n’ont pas encore publié leurs comptes 2020 – dont Vaud et le Jura –, la tendance observée la semaine dernière se confirme: pour la grande majorité des finances cantonales, les résultats annuels s’avèrent étonnamment meilleurs que les prévisions, et ce malgré le Covid-19. Zoug affiche même un bénéfice record (+108,7% par rapport au budget)

«Je pense que ces comptes positifs sont liés au fait que l’ensemble des effets de la crise ne se sont pas encore fait sentir, il ne faut malheureusement pas se mentir», lance la ministre genevoise Nathalie Fontanet, membre du comité de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF).