Conflit dans une prison genevoise – Les éducateurs de La Clairière déposent un préavis de grève Le personnel éducatif du centre de détention pour mineurs exige l’annulation de la réforme des horaires prévue pour 2023. Emilien Ghidoni

La Clairière, centre de détention pour les mineurs. LAURENT GUIRAUD

À La Clairière, les éducateurs sont à bout. Lors de leur assemblée générale, ceux exerçant dans le secteur «observation» de la prison ont décidé à l’unanimité de déposer un préavis de grève pour le 2 novembre. Ils exigent le retrait des nouveaux horaires prévus par la direction pour 2023. Dans ce futur modèle, les éducateurs en «observation» devraient faire des journées de onze heures au lieu de huit. Et ce, trois jours par semaine.

«Avec ces horaires à rallonge, leur mission sera encore plus difficile, alerte Corinne Béguelin, permanente syndicale du SSP. Toute l’équipe est déjà épuisée.» Le personnel de la section «préventive» de la prison pour mineurs fonctionne déjà selon ce modèle, non sans difficultés selon le syndicat.

Préavis négatifs

En plus des conséquences sur la santé des employés, Corinne Béguelin craint que cela ne détériore la qualité du travail des éducateurs. «Lorsqu’ils font de l’observation de mineurs, ils doivent pouvoir le faire de manière continue. On ne peut pas comprendre les besoins d’un jeune quand on ne le voit que trois jours par semaine», soulève-t-elle. À noter que les éducateurs d’«observation» encadrent des jeunes non placés en foyer tandis que le personnel de la section «préventive» s’occupe de mineurs condamnés pour divers délits.

La journée de onze heures a déjà été testée cet été à La Clairière. Malgré les préavis négatifs du personnel, la direction et l’Office cantonal de la détention ont tout de même souhaité pérenniser cette mesure. Le SSP indique que le préavis de grève sera retiré seulement si l’équipe de direction revient sur sa décision.

Service minimum assuré

Si la grève a lieu le 2 novembre, qu’adviendra-t-il des jeunes en observation? «Le matin, ils iront à l’école comme d’habitude. Bien sûr, les éducateurs ne seront pas là pour les encadrer l’après-midi. Mais des solutions existent pour qu’ils ne passent pas la journée dans leurs cellules. Les agents de détention sont tout à fait capables de les surveiller», assure Corinne Béguelin.

Il y a un mois, la «Tribune» avait déjà fait état d’un épuisement généralisé du personnel de La Clairière et d’un fort absentéisme.

