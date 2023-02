Sortie en famille – Les écrans et l’ado, une réalité parallèle à découvrir sous forme d’opéra «Electric Dreams» de l’Australien Matthew Shlomowitz explore au théâtre Am Stram Gram les dessous d’une dépendance au virtuel. Rocco Zacheo

La cheffe d’orchestre Zoi Tsokanou dirige cet opéra. ZOITSOKANOU.COM

L’omniprésence des écrans dans le quotidien d’un adolescent, voilà un sujet de discussion et, parfois, de disputes au sein des familles. Ces objets lumineux qui accaparent si bien le temps et l’attention des jeunes utilisateurs, traversent toutes les barrières, s’infiltrent dans chaque interstice de l’existence… jusqu’à réapparaître dans le monde de l’opéra. C’est ce dont témoigne la pièce du compositeur australien Matthew Shlomowitz, «Electric Dreams», qui sera présentée en première suisse au théâtre Am Stram Gram, en coproduction avec le Grand Théâtre et l’ensemble Contrechamps.

Dépendance et délivrance

Le livret raconte l’histoire d’un jeune homme ayant placé la réalité virtuelle au centre de son existence, au point de perdre tout repère avec le tangible. Le flux permanent d’images auquel il se soumet génère progressivement un état de dépendance sévère. Dès lors, une lutte s’esquisse visant à s’extraire de ce monde fait d’apparences. Une dramaturgie on ne peut plus actuelle, enveloppée dans un contexte musical qui allie avec subtilité les codes du classique et ceux de la pop culture.

Programmé initialement en 2020, puis repoussée pour cause de pandémie, l’œuvre de Shlomowitz sera défendue par la vingtaine de musiciens de Contrechamps, dirigés pour l’occasion par la cheffe grecque Zoi Tsokanou. La mise en scène, elle, porte la signature de Sara Ostertag, tandis que le rôle principal est incarné par Jeanne Werner. Un spectacle à découvrir dès 10 ans.

