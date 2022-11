Affaire des promoteurs immobiliers – «Les écoutes ne sauraient être qualifiées d’illégales» Au lendemain de l’ouverture du procès en appel, le Ministère public affirme dans un communiqué que les avocats des prévenus n’ont pas été mis sur écoute. Fedele Mendicino

Le procès en appel s’est ouvert lundi à Genève. PATRICK TONDEUX

Lundi, à l’ouverture du procès en appel dans l’affaire des promoteurs immobiliers, la défense a demandé la récusation de la procureure en charge du dossier. Les avocats des prévenus affirment en effet avoir été mis sur écoute.

Il n’en est rien, relève ce mardi le Ministère public dans un communiqué: «Contrairement à ce qui a pu se lire ici ou là, les seules personnes ayant été mises sur écoute sont les prévenus, à l’exclusion de leurs avocats.» Il souligne en outre que «ces écoutes, dûment autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte, ne sauraient être qualifiées d’illégales».

«Tenus par leur serment»

Le Ministère public souligne «que ses magistrates et magistrats, tenus par leur serment, mettent tout en œuvre pour respecter les règles de procédure instaurées par le code de procédure pénale, et notamment celles qui visent à protéger les secrets instaurés par le législateur, dont le secret professionnel de l'avocat.»

A la défense, on ne décolère pas ce mardi, à l’image de Me Pascal Pétroz: «Il est consternant que le Ministère public n’admette pas que des conversations entre un avocat et son client aient été écoutées, enregistrées et retranscrites, alors qu’elles se trouvaient pourtant sur la clé USB remise à la défense par ses soins. De même, je suis estomaqué qu’il prétende faussement que ces écoutes étaient légales puisqu’il est illégal d’écouter des conversations couvertes par le secret professionnel. Les dénégations maladroites contenues dans ce communiqué de presse démontrent le profond embarras de son auteur.»

