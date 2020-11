Selon Marius Brülhart et les autres membres de la task force, le meilleur instrument serait d’accorder des prêts maintenant, et de faire les comptes quand la crise sera terminée.

Pourquoi demandez-vous le retour des prêts Corona?

La question qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir quel est le système intelligent qui permettra d’aider les entreprises à gérer leurs coûts non salariaux, pour éviter de distribuer l’argent du contribuable à des firmes qui sont vouées à l’échec, sans être trop radin non plus, afin que les firmes qui pourraient survivre maintiennent leur activité. À la task force, nous sommes tous d’accord pour penser que le meilleur instrument, c’est d’accorder des prêts maintenant, et de faire les comptes quand la crise sera terminée.