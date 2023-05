Transition énergétique à Genève – Les économies d’énergie sont de plus en plus prisées par les entreprises Les SIG ont remis leurs trophées d’efficience: le programme Eco21 rencontre un succès croissant, renforcé par la crise énergétique. Antoine Grosjean

Parmi les mesures les plus simples d’efficience énergétique proposées par le programme Eco21, l’optimisation du réglage des installations de chauffage permet de réduire en moyenne la consommation de 10%. FLORIAN CELLA

Vraie conscience écologique ou pur calcul financier, les économies d’énergie ont de plus en plus la cote dans le monde économique. On en a encore eu un aperçu ce 25 mai, alors que les Services industriels de Genève (SIG) remettaient leurs Trophées de la transition énergétique 2023, récompensant les entreprises et collectivités qui ont fait le plus d’effort pour réduire leur consommation depuis un an (lire ci-dessous).