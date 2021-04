Les gens vous ont-ils reconnu?

J’avais un casque parce que j’étais à vélo, ainsi qu’un masque. Alors vous voyez… Certains m’ont reconnu et d’autres non. Ce qui était très beau dans cette expérience, c’était le sourire des gens. Ils sont contents lorsqu’on vient à eux et qu’ils ne doivent pas rester seuls. Il y avait par exemple une femme en chaise roulante, qui peut se déplacer encore moins facilement à cause du Covid. Elle était vraiment ravie et surprise de ma visite.