Journée des droits de l’enfant – Les écoliers de Vernier dévoilent leurs rêves Une exposition conçue pour et avec les élèves est à découvrir dès ce vendredi sur le territoire communal. Objectif: les éveiller à la citoyenneté. Laurence Bézaguet

La mairie de Vernier. Laurent Guiraud / Archives

«Rêver Vernier»: tel est le dernier projet participatif réalisé par la deuxième ville du canton avec «ses» enfants pour les éveiller à la citoyenneté. En a jailli une exposition que l’on peut découvrir dès ce 20 novembre et jusqu’au 30 avril sur le territoire communal.

Ce projet a été lancé en 2019, à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention des droits de l’enfant, en collaboration avec les directions des établissements primaires. Les écoliers étaient invités à transmettre leurs rêves, dessinés ou écrits, aux autorités locales par le biais de cartes postales vierges et pré-affranchies. Début 2020, plus de 1000 cartes postales avaient déjà été envoyées par ces jeunes créateurs qui ne manquent pas d’imagination. Une maison gratuite, un parc d’attractions, plus d’arbres, un chat adopté dans un refuge, un cinéma, un magasin uniquement pour le foot, une patinoire avec… de la vraie glace, finir l’école à 15 h 30 et un endroit où règnent la nature et le bonheur: autant de messages délivrés par les élèves verniolans à cette occasion.