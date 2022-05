Volte-face de l’État – Les écoles seront finalement nettoyées! Un crédit complémentaire a été voté pour permettre la réalisation des à-fonds dans les bâtiments de l’État. Laurence Bezaguet

Un crédit complémentaire a été demandé au Grand Conseil par Serge Dal Busco, conseiller d’État chargé des Infrastructures. TDG

Abo Mesures d’économie Écoles non nettoyées: les critiques pleuvent Abo Économies post-Covid à Genève Quantité d’écoles ne seront pas nettoyées pour la rentrée L’affaire avait fait grand bruit la semaine dernière. La «Tribune de Genève» avait, en effet, révélé que faute de moyens, le gros nettoyage de l’été n’aurait pas lieu dans les établissements scolaires de l’enseignement secondaire. De bonne source, l’État aurait trop dépensé pour faire face au coronavirus…

Bonne nouvelle pour les élèves et les enseignants: les à-fonds seront finalement réalisés cet été! C’est Léman Bleu qui vient de l’annoncer. Un crédit complémentaire a été demandé au Grand Conseil par Serge Dal Busco, conseiller d’État chargé des Infrastructures, indique la chaîne locale. Et la Commission des finances a accepté mercredi soir l’octroi de 7 millions de francs à l’Office cantonal des bâtiments. Cette enveloppe comprend un montant de 1 million de francs pour les à-fonds.

Le Département des infrastructures (DI) se félicite d’avoir trouvé une issue, explique Roland Godel, secrétaire général adjoint du département: «Oui, une solution financière a pu être trouvée pour éviter l'impasse, ce qui était d'ailleurs bien notre souhait, et c'est heureux ainsi. Les à-fonds seront effectués en juillet-août.»

Cela étant, vu l'ampleur qu'a pris le sujet et les inquiétudes excessives qu'il a suscitées, il est important de rappeler de quoi on parle, ajoute le cadre du DI: «Les à-fonds concernent des travaux du type nettoyage des vitrages (intérieur et extérieur des bâtiments), enlèvement de nids de guêpes externes, ponçage des linoleum et imprégnation, shampouinage des moquettes, ponçage et vitrification de parquets, nettoyage de tags etc…»

En résumé, les à-fonds n'ont aucun lien avec le maintien de l'hygiène et de la sécurité dans les bâtiments scolaires, considère Roland Godel, «ceci étant assuré par l'entretien quotidien qui est effectué tout au long de l'année».

- Développement suit -

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.