Genève, 25 novembre

À la fin de la semaine, les citoyens suisses voteront au sujet de l’initiative «Multinationales responsables». L’argument principal avancé contre l’initiative serait qu’un oui dans les urnes mettrait en péril la prospérité de la Suisse.

Que peut-on en dire?

Avant de devenir avocat, j’ai été reporter et photographe. Deux séjours en Sierra Leone m’ont permis d’entrer en contact avec des victimes du conflit que le pays avait vécu.

J’ai pu me rendre dans les zones diamantifères, les plus ravagées par la guerre; celles où ont eu lieu de graves atteintes aux droits l’homme. J’ai pu mesurer combien, derrière certains textes et certaines lois, comme se propose de le devenir le texte de l’initiative, se joue sur terre la vie d’hommes et de femmes.

Dans son roman «Racines», Alex Haley raconte l’histoire de sa famille, d’esclaves importés aux États-Unis. Dans un dialogue entre le capitaine qui transporte sur son navire des esclaves et le représentant des propriétaires de la cargaison, il est dit ceci:

«Dans le commerce, le sang humain est une marchandise, une marchandise! […]

– J’ai parfois l’impression que nous nous faisons du mal à nous aussi en prenant part à cette entreprise.

– Du mal?! Mais quel mal peut-il y avoir dans la prospérité, capitaine? Quel mal à faire des bénéfices, je voudrais le savoir.»

Ramené au débat sur l’initiative, l’argument de la prospérité qui serait menacée par le respect des droits de l’homme n’est pas nouveau. Au XVIIIe siècle déjà, c’était l’un de ceux avancés pour justifier l’esclavage. L’argument est ainsi aussi éculé que faux; toute l’histoire de l’essor économique de l’Occident depuis le XVIIIe siècle le démontre: longtemps, des enfants ont été utilisés dans les mines en Europe, des esclaves en Amérique et ailleurs, l’assurance chômage n’existait pas, etc.; cela étant, la loi a remédié à ces questions, permettant précisément l’essor industriel et économique qui n’a fait que croître depuis le XVIIIe siècle.

J’ai deux jeunes enfants. Je leur montrerai dans quelques années la série «Racines» et leur dirai à propos du dialogue précité que la prospérité et les bénéfices ne sauraient en aucun cas justifier l’esclavage ni aucune violation d’un droit de l’homme.

J’espère pouvoir leur dire que lorsqu’ils étaient petits, un débat autour de cette question a eu lieu et que la vérité historique, le respect des droits les plus essentiels des hommes et le sens de l’histoire l’ont emporté.

Sylvain Savolainen