Circulation routière à Genève – Les douanes de Cara et la Renfile fermeront la nuit Le passage de ces postes-frontières sera clos entre 22 h et 5 h du matin dès la semaine prochaine à titre d’essai. Caroline Zumbach

À partir du lundi 24 octobre, les douanes de la Cara (Presinge) et de la Renfile (Jussy) ne seront plus franchissables entre 22 h et 5 h du matin.

Cette mesure à l’essai vise à diminuer les nuisances sonores nocturnes pour les riverains. Elle se prolongera durant trois mois. À l’issue de ce test, une évaluation sera menée afin d’évaluer l’efficacité de la mesure, et le cas échéant, l’adapter.

Cette décision découle d’une démarche transfrontalière lancée en 2020 et visant à trouver des solutions pour diminuer le trafic et ses nuisances dans les communes frontalières. Le Canton a confirmé lundi cette information parue dans le «GHI». Il précise que, «parallèlement à cette première mesure coordonnée, d’autres alternatives sont en préparation telles que l’amélioration des transports en commun.»

Problématique d’avenir

La problématique de la circulation automobile dans cette partie du canton pourrait occuper l’agenda politique dans les années à venir. Ces douanes risquent en effet de voir transiter dans le futur une partie du trafic supplémentaire attendu sur la future autoroute du Chablais. Pour mémoire, cette jonction de 16,5 kilomètres prévue entre Machilly et Thonon est actuellement à l’étude.



