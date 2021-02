Plein air – Les dormeurs des bords de l’Arve ont fui la montée des eaux Ils étaient une dizaine à cet endroit, qu’ils viennent de quitter après l’avoir occupé été comme hiver dans le respect de la nature. Thierry Mertenat

Les sommiers de fortune sont soigneusement pliés et rangés contre le tronc de l’arbre. La literie est enfermée dans des sacs en plastique, cachés sous la végétation de la berge. Magali Girardin

Les ouvrages en bordure de fleuve et de rivière, condamnés hier par mesure de prévention, sont à nouveau ouverts depuis lundi. On peut franchir la passerelle qui mène au Bois de la Bâtie, on peut descendre les marches qui conduisent sous le pont Wilsdorf, on peut regarder l’Arve en s’épargnant l’appel aux pompiers, elle coule sans fureur (environ 200 mètres cubes par seconde) et ne menace plus pour l’heure de sortir de son lit.

Sur ses berges détrempées par la pluie, pas par une subite montée des eaux, on découvre au petit matin un dortoir de fortune lui aussi préventivement abandonné. À cet endroit, en temps normal, été comme hiver, ils sont une dizaine à dormir. La végétation malingre permet, mieux qu’au printemps, d’identifier depuis le chemin en dur l’alignement de «chambrettes» à même le sol.

Des espaces de sommeil à même le sol, délimités par des rondins. Le lit de la rivière est tout proche. Magali Girardin

Des rondins de bois délimitent le périmètre de chacune d’elles, le poids des dormeurs a égalisé la terre, c’est presque plat et la surface ainsi dégagée permettrait de planter deux à trois tentes sans se mélanger les sardines. Mais le campement, ici, est sans toit. On y dort à la belle étoile, dans des sacs de couchage, pliés, roulés et bien emballés la journée.

Ils sont toujours là d’ailleurs, soigneusement cachés sous les branchages comme sont empilés contre un tronc les cartons qui servent de sommier protecteur contre le froid et l’humidité. C’est le rangement qui frappe, au beau milieu de cette nature à la fois domestiquée et respectée. Les «choses qui traînent» sont rares et leur éparpillement en bordure de rive doit plus aux intempéries qu’à la négligence.

Signe clair que les occupants sont partis pour revenir. Mais quand? On espère pour eux le plus tard possible et que, dans ce long intervalle d’hiver rigoureux, ils ont trouvé de quoi se loger, au chaud, au sec, à l’abri des crues qui menacent d’inonder leurs chambres et de les emporter dans le sommeil.