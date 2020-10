États-Unis – Les domaines viticoles de la Napa Valley continuent de brûler La région viticole de la Napa Valley est parcourue par les flammes du «Glass Fire», encore loin d’être contenu, dans le nord de la Californie.

Le «Glass Fire», qui s’est déclaré dimanche, n’était contenu qu’à 2% mercredi après avoir déjà parcouru quelque 20’000 hectares de végétation. AFP La surface brûlée par l’incendie baptisé «Glass Fire», qui s’est déclaré dimanche au cœur d’une des plus prestigieuses zones viticoles des États-Unis, a triplé en l’espace de 24 heures pour atteindre 17’000 hectares mardi matin. (Mardi 29 septembre 2020) AFP 1 / 65

Les incendies en cours dans le nord de la Californie ont fait une quatrième victime mercredi tandis que les pompiers tentaient de stabiliser le brasier qui dévaste la prestigieuse région viticole de Napa Valley où de nombreux domaines ont été durement touchés.

Au moins une douzaine d’exploitations viticoles, souvent huppées, ont été victimes des flammes du «Glass Fire», qui s’est déclaré dimanche et n’était contenu qu’à 2% mercredi après avoir déjà parcouru quelque 20’000 hectares de végétation. Une épaisse fumée planait sur la vallée et une série de bâtiments noircis, pour certains réduits à l’état de ruines, comme les installations du domaine Castello di Amorosa, a constaté un journaliste de l’AFP.

«Nous gardons le moral. Nous avons traversé des moments difficiles récemment avec le coronavirus et d’autres incendies», lance Madeleine Reid, l’une des responsables du domaine, entourée par les vestiges encore fumants de cette copie d’un château médiéval italien, dont les pierres avaient été spécialement importées d’Europe. «Nous espérons seulement que tout va bien se passer pour nos voisins», ajoute la jeune femme.

Au total, le «Glass Fire» a détruit plus de 80 logements, un nombre encore indéterminé de lieux commerciaux, et menace plus de 20’000 autres bâtiments. AFP

Des dizaines de milliers d’habitants ont été évacués ces derniers jours à cause de l’incendie, qui touche aussi la vallée voisine de Sonoma. Calistoga, petite ville réputée pour son tourisme viticole, était déserte mercredi, quasiment coupée du monde par les flammes. «Ce n’est pas formidable», déclare à l’AFP son maire, Chris Canning. «Peut-être que le bon côté des choses, c’est que le feu n’est pas à l’intérieur de la ville, mais autour de nous.»

Au total, le «Glass Fire» a détruit plus de 80 logements, un nombre encore indéterminé de lieux commerciaux, et menace plus de 20’000 autres bâtiments, selon les pompiers de Californie. Quelque 2000 soldats du feu sont déployés sur le terrain, où les prévisions météo font craindre un retour des vents secs qui ont attisé les flammes le week-end dernier.

«La Californie brûle»

La Californie subit cette année des feux de forêt d’une ampleur exceptionnelle, avec près de 16’000 km2 partis en fumée depuis le début de la saison. À environ 300km au nord de la Napa Valley, un autre incendie, baptisé «Zogg Fire», a fait une quatrième victime: un homme, évacué par hélicoptère dimanche, au tout début du sinistre, et qui a succombé à ses brûlures, a indiqué le shérif du comté de Shasta, Eric Magrini. Au total, 30 personnes ont été tuées par les incendies en Californie depuis le début de la saison.

La cause des deux incendies, attisés par des vents forts et très secs qui soufflaient dans la région le week-end dernier, reste encore indéterminée mais les autorités locales, – et les scientifiques en général – soulignent le rôle du changement climatique, qui aggrave une sécheresse chronique et provoque des conditions météorologiques extrêmes dans l’ouest des Etats-Unis.

Le président Donald Trump quant à lui a une fois de plus mis en cause une mauvaise gestion des forêts, notamment la présence d’arbres morts au sol. «Chaque année, on m’appelle pour me dire: ‘‘La Californie brûle, la Californie brûle’’», mais «si c’était nettoyé, s’il y avait une gestion des forêts, on n’aurait pas ce genre d’appels», a affirmé Donald Trump mardi soir lors d’un débat télévisé qui l’opposait à son adversaire à l’élection présidentielle.

AFP/NXP