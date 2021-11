Après les exploits à répétition – Les dix personnalités du football suisse qui ont fait 2021 Le pays a vibré foot à de nombreuses reprises cette saison. On a sélectionné les dix personnalités qui y ont le plus largement contribué. Robin Carrel

La victoire face à la France en 8e de finale de l’Euro reste comme apogée d’une année exceptionnelle. Justin Setterfield/POOL/AFP

Christoph Spycher

Le dirigeant bernois à succès. KEYSTONE

L’ancien latéral gauche des Young Boys est devenu l’éminence grise, l’architecte du club du Wankdorf en septembre 2016. Le directeur sportif bernois a réussi à décoller l’étiquette de «loser magnifique» de l’équipe de la capitale et son plus beau chef-d’œuvre cet automne. Le retour en Champions League d’YB est réussi d’entrée, grâce à une victoire 2-1 arrachée à Manchester United tout au bout des arrêts de jeu. «C’est peut-être notre meilleur match depuis 2016. Sur ce match, la qualité et l’intensité que nous avons mise sur le terrain étaient simplement impressionnantes», avait apprécié Spycher.