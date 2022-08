Restaurants, épiceries, marchés – Les dix bonnes adresses du mois de Genève à table Notre sélection de bons plans gourmands dans le canton de Genève. Olivier Bot



La ferme Courtois. Le marché à la ferme s’est fortement développé dans le canton de Genève et les lieux de vente de produits locaux sans intermédiaire se sont multipliés. La ferme de la famille Courtois à Versoix, exploitée depuis quatre générations, en est un des plus beaux exemples. Dans la boutique ouverte toute la semaine, sauf le dimanche et lundi, on achète des fruits, des légumes, des poulets, du bœuf et du porc, des fromages de la région et d’ailleurs ou des fleurs. On y trouve même, le vendredi, des féras du Léman. Tous ces produits ne sont pas nés dans l’exploitation, mais proviennent aussi de chez plus de quarante autres producteurs du canton et de la région, la plupart labellisés Genève Région Terre Avenir (GRTA). Si les eaux-de-vie sont élaborées à la ferme, les vins sont apportés par quatre vignerons. Ferme Courtois, 10 route de la Branvaude à Versoix. Tél.022 755 43 16.



Blue Martini. Le restaurant Blue Martini se situe au cœur de la cité dortoir de Gennecy, sur la commune d’Avully. Juste en face d’une petite épicerie qui sert aussi de relais poste. Il accueille les clients avec enthousiasme et propose une cuisine d’excellente qualité. À débuter par une ribambelle de pizzas cuites au feu de bois. On craque pour la version « Blue Martini », garnie de crème fraiche, roquefort, noix, tomates cerises, roquette et origan. Les enfants choisissent, eux, celle en forme de lapin! La carte offre aussi des pâtes goûteuses. Si vous commandez des spaghettis carbonara, on vous demande illico «avec ou sans crème?». Car des clients prétendent que ce plat doit en contenir. Alors, il ne faut fâcher personne ! Cela dit, l’oreille d’éléphant est tout aussi attrayante. Blue Martini, 54 avenue de Gennecy, Avully. Tél. 022 756 12 93. Ouvert tous les jours de 8 h à 2 h.

Ripaille roots aux Vieux Chênes. On adore l’Auberge des Vieux Chênes à Presinge, antidote gourmande aux enseignes kleenex et branchées du centre-ville. Toiles cirées, mobilier sans chichi, mets canailles aux petits oignons et service à la bonne franquette. Un amour de bistrot campagnard.



Auberge des Vieux Chênes, Presinge, réouverture le 23 juillet. Fermé mercredi et jeudi. Tél: 022 759 12 07.



Sorbets top chez Arn. Quand le mercure déraisonne, s’attabler à la terrasse patrimoniale de chez Arn, institution sucrée de la Vieille ville, et s’envoyer un sorbet avec de vrais fruits dedans, ben, voyez-vous, ça reste un must. La glace à la framboise nous fait fondre.



Confiserie Arn, Place du Bourg-de-Four, 12. Ouvert tous les jours.

Mango Deck. Sur le Cours de Rives et au Bourg de Four, à l'enseigne de Mango Deck, on s'affiche diététique et petits prix. Pour les qualités nutritionnelles, les plats chauds sont cuits à la vapeur. Le panier de pâte (16.50) ou de salade végétarienne (15.50) sur place ou à l'emporter sont parfaits. Un plus: des raviolis sans gluten à la viande ou aux épinards. Le tout servi sur place dans un saladier avec des légumes.



Mango Deck, Cours de Rive 20, 1207 et Place du Bourg-de-Four 15, 1204. Lu-Ven 9h-17h. hello@mangodeck.ch



Tehran. Je ne connaissais rien de la cuisine iranienne et c'est une découverte de saveurs inhabituelles. Des ragoûts vert ou rouge, de l'acidité, du fumé, poulet ou agneau accompagné de riz persan, de la croûte de riz, des haricots rouges, de minuscules pois chiche, des mélanges d'herbes et du citron, voilà quelques éléments de cette cuisine orientale à découvrir dans le quartier de la gare.



Les belles mousses du Virage. On peut se perdre dans la cascade des nouvelles brasseries genevoises. Depuis 2015, le Virage file droit, avec des mousses épatantes, dont l’expressivité, la précision et la constance nous houblonnent le moral.



Brasserie du Virage. Ouvert du jeudi au samedi, chemin de Maronsy 50, Plan-les-Ouates. Disponible dans de nombreux points de vente. Livraison à domicile.



Amours de brioches au Baoti. Un petit comptoir asiatique à un jet de soja de la gare, qui décline avec talent raviolis et baos. Comprenez de petites bouchées vapeur farcies et moelleuses. Tout est fait maison. Et super bien fait. Il faut goûter la limonade de la patronne. Elle requinque grave.



Baoti. Rue Cornavin, 3. Fermé le lundi. Tél: 022 313 83 89.

Molokai. Le poke bowl est à la mode. Sain et simple, sur place ou à emporter. Le plus de Molokai, c'est la fusion, avec des ingrédients qu'on ne trouve pas dans les pokes hawaïens. Avec le choix entre 5 bases (3 riz, quinoa, kale), sept protéines (viande ou poisson), 4 Veggies (sur 17!) et 12 topping. Comme on aime, quoi!



Molokai, 67 rue du Rhône, lu-sam 11h-21h30, 6 place Grenus, lu-sam 11h-15h30, et 6 rue de l'école de médecine, lu-sam 11h-15h30. Entre 18,90f et 29,90f, selon la formule.



Croc' Orient. Il suffit de voir la file d'attente devant le stand de Croc'Orient sur le marché de Plainpalais pour se douter que les galettes palestiniennes et les falafels de Raya et Ozi (sur le marché de Carouge) valent le détour. Je confirme.



Croc'Orient et Galette de la paix, sur le marché de Plainpalais, le vendredi et le dimanche matin. Sur le marché de Carouge le samedi 8h30-14h et 12 rue du Vélodrome à Genève lu-vend 11h-13h





