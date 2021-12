Rétrospective 2021 – Les dix articles Monde qui ont marqué l’année Une sélection de reportages, de portraits et d’histoires racontés par les journalistes et les correspondants à l’étranger de la rubrique Monde. Malika Nedir - Cheffe de la rubrique Monde

Seul ou presque dans la chapelle Sixtine

Un visiteur face aux chefs-d’œuvre de la Renaissance de la chapelle Sixtine, lundi 1 er février 2021, jour de la réouverture des Musées du Vatican. AFP

Comment parler de la pandémie à travers le monde sans lasser les lecteurs, après deux ans de tournée des capitales et de lassitude générale? En s’intéressant à ses effets positifs. Grâce à la fin provisoire du tourisme de masse, Dominique Dunglas arpente les couloirs presque vides des Musées du Vatican.

«La Famille», une secte parisienne où l’on n’enfante qu’entre cousins

Suzanne Privat, journaliste scientifique de profession et auteur de «La Famille – Itinéraires d’un secret» CHLOE VOLLMER-LO

À l’heure des confinements et des restrictions imposées face à la pandémie, le récit édifiant, par Yannick Van der Schueren, d’un huis clos volontaire. Celui d’une mystérieuse communauté repliée sur elle-même, dans le XXe arrondissement de Paris.

La Bretagne est malade des algues vertes, et se soigne mal

André Ollivro devant la plage de La Grandville, dans la baie de Saint-Brieuc: elle est interdite d’accès en raison des algues vertes; il en a fait son combat, AFP

Les thèmes liés à l’environnement, au réchauffement climatique ou à la biodiversité apparaissent régulièrement dans la rubrique Monde. Alain Rebetez nous emmène dans la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, ravagée par un désastre écologique dû au modèle productiviste de l’agriculture.

Dans l’ombre de Peng Shuai, le dur combat des féministes

Revendiquer ses droits en Chine lorsqu’on est une femme, ou porter plainte suite à un viol ou un harcèlement sont considérés par le pouvoir comme une atteinte à l’ordre et à la stabilité du régime. Valentin Abeille évoque le sort et le courage des Chinoises à l’ère #MeToo.

L’avocat des condamnés à mort afro-américains

Bryan Stevenson fait profession de la lutte contre les injustices raciales. ROG AND BEE WALKER FOR EQUAL JUSTICE INITIATIVE

Bryan Stevenson est une star aux États-Unis. Il a sauvé plus de 135 condamnés noirs du couloir de la mort. Virginie Lenk dresse son portrait, un an après le meurtre de George Floyd. Une plongée dans l’Amérique des discriminations raciales et du système judiciaire américain.

Quand la cuisine patriotique vire à l’arme de guerre

Le chef ukrainien Yevhen Klopotenko a mené une campagne pour que le bortsch soit inscrit au Patrimoine culturel immatériel mondial de l’Unesco en tant que plat ukrainien après que les Russes l’avaient déclaré symbole de la cuisine traditionnelle russe. VLAD NAHORNY

La géopolitique mondiale se retrouve aussi dans l’assiette. Du curry de la discorde entre le Japon et les deux Corées au duel du houmous entre le Liban et Israël, un tour du globe des «guerres culinaires», par Andrés Allemand.

«Mutti» Merkel s’en va, mais les images restent

Lors du G7 2018, au Canada, les chefs d’État et de gouvernement débattent pendant des heures sur la politique mondiale. Donald Trump ne veut pas céder sur le climat. JESCO DENZEL/GETTY IMAGES

Revoir Angela Merkel en pantacourt de randonneuse, en femme de pouvoir face à Donald Trump, ou formant son fameux losange. Seize ans de pouvoir décrypté en images par Christophe Bourdoiseau.

Joe Biden: «Un jour nouveau se lève sur l’Amérique»

Joe Biden est assermenté par le président de la Cour suprême, John Roberts, la main posée sur la Bible que tient Jill Biden, le 20 janvier 2021 sur les marches du Capitole, à Washington. KEYSTONE

Relire le récit de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, dans une capitale en état de siège après l’assaut du Capitole par les partisans déchaînés de Donald Trump. Les promesses d’apaisement du nouveau président répondent à celles de l’ancien qui jure de revenir. Trump a tenu parole: dans quelques jours, il s’adressera à ses compatriotes pour lancer la bataille des élections de mi-mandat en 2022.

À Kaboul, dans une école clandestine pour filles

C’est l’une de ces adolescentes qui a eu l’idée de créer cette école clandestine dans une maison privée, avec l’aide de sa professeure. Kaboul, 29 novembre 2021. ADRIEN VAUTIER

Des témoignages poignants recueillis par Wilson Fache à Kaboul. Ceux des rêves brisés des jeunes filles privées d’école secondaire par les talibans. Elles se battent pour continuer à s’instruire, malgré tout. Ne pas les oublier.

«L’agriculture n’est pas un travail de pauvre, c’est l’espoir de l’Afrique»

Hadija Jabiri a fondé GBRI Business Solutions, une entreprise tanzanienne qui exporte des légumes vers l’Europe. @hadija_jabiry1

Des idées, de l’énergie et de la réussite… Les jeunes chefs d’entreprise de l’agrobusiness rencontrés par Patricia Huon au Mali et en Tanzanie montrent la vitalité d’un continent qui regorge d’initiatives. Un optimisme contagieux.

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.